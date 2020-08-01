AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الإمارات: تشغيل محطة براكة إنجاز يبعث الفخر

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:39 م
الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد
Advertisements
قسم الخارجي
أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة، يعد إنجازا نفخر به".

وقال الشيخ خليفة بن زايد إن هذا الإنجاز، الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل، يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابع قائلا "نبارك لشعبنا هذا الانجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل، وهنيئا لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم".

وأضاف "إنه لمن حسن الطالع أن ما تحقق اليوم، وما تحقق بالأمس القريب، يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد".

وأدرف الشيخ خليفة "فخورون بالإنجاز ونثق في قدرات شبابنا العلماء. إنها إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم، وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز"، مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي تم بمشاركة أصيلة فاعلة من الكفاءات الوطنية يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول.

وأعرب رئيس الإمارات عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع، الذي يمنح الشعب الحافز والدافع القوي للمضي قدما في إكمال باقي المهمة بنفس الإصرار والعزيمة، وتابع "لقد آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الإمارات: انطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا

الإمارات تنجح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي

حلم منشود.. السيسي يهنئ الإمارات ببدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

ترشيحاتنا

أكتوبر المقبل.. تطعيم شامل ضد فيروس كورونا في روسيا

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 34 وجهة دولية

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

في ذكرى رحيله.. سعيد صالح: لولا هذا السبب لتفوقت على عادل إمام.. فيديو

الأمم المتحدة تحذر من تحول النزاع في ليبيا إلى حرب إقليمية

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور