رئيس الإمارات: تشغيل محطة براكة إنجاز يبعث الفخر

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن نجاح الكوادر الوطنية في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي بمحطة "براكة، يعد إنجازا نفخر به".





وقال الشيخ خليفة بن زايد إن هذا الإنجاز، الذي يأتي بعد أيام قلائل من إنجاز مسبار الأمل، يؤكد أن دولتنا بسواعد أبنائها تخطو خطوات مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في المجالات كافة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".





وتابع قائلا "نبارك لشعبنا هذا الانجاز الذي نصوغ به رؤيتنا للمستقبل، وهنيئا لكوادرنا الوطنية التي ترجمت رؤيتنا والأهداف التي وجهنا بها إلى واقع نفتخر به اليوم كما يفتخر به العالم".





وأضاف "إنه لمن حسن الطالع أن ما تحقق اليوم، وما تحقق بالأمس القريب، يسير جنبا إلى جنب مع احتفالنا في فبراير 2021 باليوبيل الذهبي للاتحاد".





وأدرف الشيخ خليفة "فخورون بالإنجاز ونثق في قدرات شبابنا العلماء. إنها إحدى اللحظات الملهمة التي نعيشها اليوم، وستتذكرها الأجيال اللاحقة بكل الاعتزاز"، مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي تم بمشاركة أصيلة فاعلة من الكفاءات الوطنية يشكل إضافة نوعية عالية القيمة تترسخ بها مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعد حكرا على قلة من الدول.





وأعرب رئيس الإمارات عن اعتزازه وتقديره بما تم تحقيقه على أرض الواقع، الذي يمنح الشعب الحافز والدافع القوي للمضي قدما في إكمال باقي المهمة بنفس الإصرار والعزيمة، وتابع "لقد آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم والرهان على قدرات الشباب رهان رابح لكسب معركة صناعة المستقبل".



