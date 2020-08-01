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اقتصاد

المقاولون العرب تنتهي من 39% من مجلس الشيوخ.. و1100 عامل يشاركون في التنفيذ.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:03 م
مبني مجلس الشيوخ
مبني مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أحدث صور لمشروع مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب.

وأوضح المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 33 ألف متر مربع بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف صلاح لــــ"صدى البلد"، أن المقر الجديد يتكون من دور أرضي وعدد 3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نائب وصالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين وقاعة إجتماعات كبرى سعة 50 فرداً.

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كما يضم المبني عدداً من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طواريء ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.

وتابع، أن عدد العمال المشاركين فى المشروع حوالى 850 عاملاً فى الوردية الصباحية و 250 فرداً فى الوردية المسائية بإجمالى 1100 عامل يوميا.

حيث تم البدء فى أعمال الحفر فى شهر فبراير الماضى، و كذلك تم البدء فى أعمال الهيكل الخرسانى فى منتصف إبريل وتم الوصول الى نسبة تنفيذ حوالى 39% من الهيكل الخرسانى.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إنه من المنتظر الانتهاء من الهيكل الخرسانى و أعمال الواجهات الخارجية فى نهاية العام الحالى 2020، أى خلال 5 أشهر.
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