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رياضة

اتحاد جدة يسعى لتدعيم صفوفه

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يسعى البرازيلي فابيو كاريلي مدرب اتحاد جدة، لتدعيم صفوفه بلاعبين شباب لتعويض النقص والاستفادة من قرار رابطة دوري المحترفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فأن كاريلي مدرب الاتحاد قد طلب الاستعانة بعدد من لاعبي برنامج الابتعاث ودرجة الشباب بالتنسيق مع عادل الثقفي مدرب لاعبي الفئتين.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نادي الاتحاد يريد الاستفادة من قرار اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين بإلغاء شرط الاحتراف والسماح بمشاركة 6 لاعبين سواءً من المحترفين أو الهواة لتلافي النقص في قائمة الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن قرار رابط دوري المحترفين السعودية جاء لتعويض النقص في عدد لاعبي الأندية بسبب ظروف تفشي وباء فيروس كورونا الذي أثر على الأندية من حيث عدم استكمال قوائمها وعدم وجود فترة تسجيل متاحة.

ويواصل فريق الاتحاد استعداداته للمباراة المرتقبة ضد أبها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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