انتشال جثة طفل والبحث عن آخر غرقا في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط اليوم السبت من انتشال جثة طفل وجار البحث عن آخر غرقا بالأمس أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بمنفلوط .





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تلقى اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من إدارة الإنقاذ النهري يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل " حسين . أ . ف " 10 سنوات وجار البحث عن جثة نجل عمه يدعى " محمد .ص . ف " 12 سنة كانا نزلا للاستحمام بالترعة الإبراهيمية أمام قرية بني قره بمنفلوط احتفالا بالعيد .





وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودهم للبحث عن جثة الطفل الثاني بالترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط.