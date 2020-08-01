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حوادث

انتشال جثة طفل والبحث عن آخر غرقا في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:34 م
غرق طفل
غرق طفل
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إيهاب عمر
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط اليوم السبت من انتشال جثة طفل وجار البحث عن آخر غرقا بالأمس أثناء استحمامهما بالترعة الإبراهيمية بمنفلوط .

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تلقى اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من إدارة الإنقاذ النهري يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل " حسين . أ . ف " 10 سنوات وجار البحث عن جثة نجل عمه يدعى " محمد .ص . ف " 12 سنة كانا نزلا للاستحمام بالترعة الإبراهيمية أمام قرية بني قره بمنفلوط احتفالا بالعيد .

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودهم للبحث عن جثة الطفل الثاني بالترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط. 
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