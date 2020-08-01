خالد متولي مدرب حراس نادي مصر في حوار لـ صدى البلد: المجاملات سبب تراجع مستوى الكرة المصرية.. والجبلاية لازم تضرب بيد من حديد

يمتلك خالد متولي مدرب حراس نادي مصر خبرة كبيرة في مجال التدريب بالكرة المصرية، كما سبق له تدريب حراس نادي الزمالك خلال فترة تولي خالد جلال قيادة الفارس الأبيض خلال الموسم الماضي.





خالد متولي يتحدث لـ " صدى البلد" عن استعدادات نادي مصر للدوري الممتاز وحظوظه في البقاء في مسابقة الدوري، وسبب تراجع الكرة المصرية مؤخرا.





كيف ترى فرص نادي مصر في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل؟

نخوض حاليا بفترة إعداد ناجحة تحت قيادة خالد جلال المدير الفني للفريق، حققنا نتائج إيجابية في المباريات الودية، لكن هذه المواجهات لا تعكس مستوى الفريق الحقيقي.





نعمل بأقصى ما لدينا من أجل البقاء في الدوري هذا الموسم، والجهاز الفني واللاعبون قادرون على تحقيق ذلك.





أرى أن جميع مستويات فرق الدوري متقاربه حاليا، بسبب فترة التوقف الطويلة.





هل استفاد نادي مصر من فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا؟

حدثت استفادة بشكل غير مباشر، لكن جميع الأندية بدأت فترة إعداد من الصفر من حيث التعامل معا للاعبين بدنيا وفنيا لانهم عائدون أجازة دامت أكثر 3 أشهر.





هل عانى نادي مصر من زيادة وزن اللاعبين في بداية فترة الإعداد؟

طبعا، هناك أجسام تتأثر بالبقاء في المنزل لفترة طويلة، لأن صالات الجيم كانت مغلقة، ولا يوجد أي تدريبات.





كنا نتواصل مع اللاعبين أون لاين لكن ذلك لم ذلك يكن كافيا للحفاظ على أوزان اللاعبين.





نجحنا خلال الفترة الماضية استعادة لياقة اللاعبين، واستعادة مستواهم الفني بشكل كبير.





هل تم تحديد حارس نادي مصر الأساسي خلال مباريات الدوري المقبلة؟

جميع الحراس يؤدون بشكل جيد خلال التدريبات، لكن سيتم تحديد الحارس الأساسي يوم مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.





هل هناك أي خطة بشأن تدعيم حراسة المرمى للصيف المقبل؟

جميع الحراس في نادي مصر ذات مستوى عالٍ، من المبكر الحديث عن هذا لأمر قبل نهاية الموسم.





كيف تعاملت إدارة نادي مصر مع الجهاز الفني واللاعبين خلال فترة التوقف؟

إدارة نادي مصر تعاملت معنا باحترافية شديدة، خلال فترة التوقف فيما يخص نقطة الرواتب، ودائما ما تساندنا وتدعمنا أولا بأول سواء ماديا أو معنويا، وتقدرنا دائما في جميع الأوضاع، وهذه ميزة نشكر إدارة النادي عليها.





هل عودة الدوري في صالح الكرة المصرية؟

لا، عودة النشاط لا تعني عودة الموسم الحالي من مسابقة الدوري، كان لابد أن أن نبدأ موسم جديد، لأن لو تعاقدت مع أفضل الخبراء في العالم لن يستيطعوا وضع جدول كامل لمسابقة الدوري في الموسم الحالي، لأن هناك ارتباطات دولية كثيرة خلال الفترة المقبلة وستكون المنافسة مضغوطة، كل ذلك سيؤثر على الكرة المصر لمدة موسمين أو ثلاثة.





نحن لا نتحدث عن كورونا ولكن نتحدث عن ضيق الوقت، إذا استكملنا الموسم الحالي، من المستحيل أن نضع جدول منتظم للموسم المقبل، ليس لدينا جدول محترم منذ 2110 ، الكرة المصرية تراجعت كثيرا.





هل هناك أي آخرى أسباب آخرى لتراجع الكرة المصرية بجانب عدم انتظام الجدول؟





الكرة المصرية تراجعت لأسباب عديدة منها تحيز ومجاملة الإعلام لفريق بعينها على حسب المصالح، ثانيا غياب الجماهير لفترة طويلة، ايضا نقص بعض الإمكانيات الضرورية على سبيل المثال نجد بعض الملاعب التي تستضيف عددا من مباريات الدوري لا يوجد بها اضاءة، كيف يحدث ذلك ونحن في 2020.





نحن نعيش على وهم أننا أفضل دروي في المنطقة، في حين أن الدوريات الآخرى تطورت بشكل كبير وتخطت الدوري المصري، وأصبح الدوري المصري هزيلا والمستويات ضعيفة جادا والفرق التي تصعد إلى الدوري هي من تهبط، بالإضافة إلى مجاملة بعض الاندية الشعبية على حساب الأندية الآخرى، والتأجيلات الغير منطقية لـ الأهلي الزمالك بسبب مشاركتهم في دوري أبطال أفريقيا.





ما هي الحلول من وجهة نظرك للنهوض لكرة المصرية مجددا؟





لا بدا أن يكون عدل بين جميع الأندية في وسائل الإعلام، الجبلاية لا بد أن يضرب بيد من حديد بشأن مواعيد المباريات، ولا بد من وضع حل لأزمات الملاعب المتكررة، مشكلة المصري لا بد أن تنتهي، مشكلة الأهلي وعدم ذهابه إلى الإسماعيلية لا بد أن تنتهي، عودة الجمهور أيضا أمر ضروري.







