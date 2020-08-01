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رياضة

النجم الساحلي يقص شريط عودة الدوري التونسي بفوز مثير على شبيبة القيروان

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:44 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم


استأنف فريق النجم الساحلي مشواره في الدوري التونسي لكرة القدم بفوز مثير على مضيفه شبيبة القيروان 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر التي شهدت تعادل النادي البنزرتي سلبيا مع ضيفه اتحاد بن قردان.

وعلى ملعب حمدة العواني، جاءت أهداف النجم الساحلي بتوقيع بهاء الدين السلامي ودادي الحسين مواقي وداروين جونزاليس في الدقائق 61 و80 و89 وتكفل ياسين الصالحي بالهدف الوحيد لشبيبة القيروان في الدقيقة 87.


يرفع هذا الفوز رصيد النجم الساحلي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد شبيبة القيروان عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وعادت فعاليات الدوري التونسي بعد فترة توقف طويلة منذ أواخر فبراير الماضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.


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