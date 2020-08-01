قبل نصف نهائي أفريقيا.. مدرب الرجاء يكشف موقفه من قيادة الأهلي أو الزمالك





وأكد السلامي في تصريحات لـ قناة " le 360 " أن هدفه الرئيسي مع الرجاء في الوقت الحالي هو تتويج الفريق بـ دوري ابطال افريقيا و الدوري المغربي ولا يفكر في اي شىء اخر .





وأضاف السلامي انه في حال تلقي اي عرض من الاهلي او الزمالك فسيرفض على الفور نظرا لرغبته في استمرار الاستقرار والتالق مع فريق الرجاء المغربي.





ومن المقرر أن يواجه فريق الرجاء المغربي نظيره الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي عن موقفه من تولي قيادة احد قطبي الكرة المصرية الاهلي او الزمالك خلال الفترة المقبلة