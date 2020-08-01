AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل نصف نهائي أفريقيا.. مدرب الرجاء يكشف موقفه من قيادة الأهلي أو الزمالك

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي عن موقفه من تولي قيادة احد قطبي الكرة المصرية الاهلي او الزمالك خلال الفترة المقبلة 

وأكد السلامي في تصريحات لـ قناة " le 360 " أن هدفه الرئيسي مع الرجاء في الوقت الحالي هو تتويج الفريق بـ دوري ابطال افريقيا و الدوري المغربي ولا يفكر في اي شىء اخر .

وأضاف السلامي انه في حال تلقي اي عرض من الاهلي او الزمالك فسيرفض على الفور نظرا لرغبته في استمرار الاستقرار والتالق مع فريق الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الرجاء المغربي نظيره الزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الرواندي يلغى الدوري رسميا ومصير مجهول لنهائي الأبطال

الوداد المغربى يخترق قواعد حظر كورونا استعداد لمواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

جاريدو يعد رئيس الوداد البيضاوي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

اجتماع مهم لـ الكاف اليوم بشأن مسابقتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

الرجاء يحسم الجدل حول موقف حميد أحداد لـ الزمالك وهدفه بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

نهائي مصري خالص.. مجدي عبد الغني: الخبرة ترجح الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بإنجازاته مع المنتخب والأهلي.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

8 غيابات مؤثرة للزمالك والمصري قبل مواجهتهما في الدوري الخميس.. تعرف عليهم

ليلى اسكندر تعلن انفصالها عن زوجها يعقوب فرحان

لقاء الفراعنة.. محمد صلاح ينشر صورة وراء تمثال .. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم الحمراء.. لن تصدق فوائدها

صفاء الهاشم تهاجم الشيخ صباح الخالد وتهدد باستجوابه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب مكشوف.. أنابيلا هلال بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.. شاهد

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي