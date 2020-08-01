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الأوقاف: 24 مديرية تحقق أرقامًا قياسية في صكوك الأضاحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:17 م
صكوك الأضاحى
صكوك الأضاحى
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن 24 مديرية أوقاف من تحقيق أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف حيث تجاوزت مبيعاتها العام الماضي بزيادة تخطت 12 مليون جنيه.


 
وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

 
وكان الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، أكد أنه تم بدء نقل لحوم الأضاحى الخاصة بصكوك الأوقاف، بالسيارات المبردة المجهزة إلى مجازر البساتين بالقاهرة لبدء مرحلة التشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

 
ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.


وقالت الوزارة، إن إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء بلغ خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ولا يزال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.
 

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