أحمد شوبير يدعم تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة|شاهد









ونشر احمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قائلا: خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمستشار تركي ال الشيخ وعودته سالما الي اهله وبلده ".









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ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.













وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.

















خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمستشار تركي ال الشيخ وعودته سالما الي اهله وبلده — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 1, 2020

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مفاجئة.