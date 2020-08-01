AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يدعم تركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة|شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،  بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مفاجئة.


ونشر احمد شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قائلا: خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمستشار تركي ال الشيخ وعودته سالما الي اهله وبلده ".


اقرا ايضا : 




ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.



وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا شماتة في المرض أو الموت.. الحضري يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد وعكته صحيًا

أمير طعيمة يوجه رسالة مؤثرة لـ تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

دخل العناية المركزة | تعرف على تطورات حالة تركي آل الشيخ الصحية

ترشيحاتنا

بـ الأحضان.. زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار | شاهد

صلاح عبد الله: كنت على كرسي متحرك وشفت الدموع في عيون اللي بيحبوني

انهيار سد بوط وسيول عارمة ترفع منسوب النيل في السودان والمياه تغمر أحياء كاملة..شاهد

الصحة: تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 29 وفاة

نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

أخبار الأهلي.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق