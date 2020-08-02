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مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ .. نصيحة الأبراج لمواليد 2 أغسطس

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام.


إذا كنت مولودا في يوم 2 أغسطس فإن ذلك يعني أنك محدد في أهدافك.. أنت أيضا عاطفي وحساس ومتقلب المزاج، وتحتاج دائما لتأكيد ذاتك. كما أنك بحاجة لمن يمنحك التوازن النفسي والعاطفي كي تستطيع أن تحقق صعودا وارتفاعا.


نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك. 

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