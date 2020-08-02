حنان ماضي: ابنتي سبب ابتعادي عن الغناء .. فيديو





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي": "كان لازم أكون جنبها وهي صغيرة.. يعني إيه أكون ناجحة وأسيب بنتي لوحدها".



وتابعت: بنتي حبيبة صوتها حلو، بس هي بتخاف أوي.. مختلفين في المزيكا أنا وهي".



وواصلت قائلة: أول ما أعجبت بـالغناء الشرقي والعربي، أعجبت بغناء الفنان محمد محيي.. مالهاش في عبدالحليم وعبدالوهاب والكلام دا خالص".



وأردفت: "حبيبة بتخاف وعندها فوبيا من حاجات كتير أوي.. نفسي أوديها لدكتور.. بتخاف من حاجات غريبة أوي".





قالت المطربة حنان ماضي إنها ابتعدت عن الساحة الغنائية بسبب تربية ابنتها الصغيرة "حبيبة".