بينهم مجند .. تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل مصرع وإصابة ٨ أشخاص في حادث تصادم ٣ سيارات بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.









وقالت المصادر، إن الحادث وقع بطريق مصر الإسماعيلية أمام رست الشوربجي، حيث تصادم سيارة رقم ١٧٥٩١ ط.س مع سيارة رقم ١١٢٣ ط.ص.ل مع سيارة رقم ٧١٨٣ ط.ص.ا.





وأشارت المصادر إلى أن المصابين، هم محمد إبراهيم محمد ٢٧ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي ١سم بالشفة السفلي، واخر مجهول مصاب بجرح قطعي ٢٠ سم بالراس واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر والرأس واشتباه كسر بالضلوع، احمد السيد شحاتة ٢٣ سنة، بابو حماد، اشتباه كسر بالركبة اليمني كدمات متفرقة بالجسم، اسماء محمد ابو الفشل ٥٠ عام بالمنافي مصاب بكدمات وسحجات، وصباح حسن بهنساوي ١٨ سنة ومصاب بكدمات وسحجات.





وتوفي كل من مجند ابراهيم رضا ابراهيم ٢١ سنة من الشرقية، وسحر عبدالرحمن محمود، 54 سنة، مقيمة المنزلة، وأسماء السيد حسن 30 سنة، مقيمة أرض الجمعيات بالإسماعيلية.





ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف ، بنقل المصابين ، إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وقالت المصادر إنه تم التحفظ على جثامين المتوفين الثلاث داخل مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.