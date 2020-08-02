AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أستحق الطرد .. جاتوزو يعترف بخطئه في واقعة التراشق بالألفاظ مع إنزاجي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:12 ص
جاتوزو
جاتوزو
Advertisements
عمرو ابوبكر
حرص جينارو جاتوزو مدرب نابولي وسيموني إنزاجي مدرب لاتسيو على التعليق على تراشق الكلمات فيما بينهما والشجار الذي دار بين الفريقين خلال مواجهة الفريقين بآخر جولات الموسم الجاري من الدوري الإيطالي.

وصرح جاتوزو عن الواقعة عقب انتهاء المباراة قائلا: "أستحق الطرد، قمت ببعض الأشياء السيئة أيضا وقلنا بعض الكلمات كثيرا".

وواصل "بالغت في الأمر، يجب أن أكون صادقا، لكن الآن انتهى كل شيء، وعلينا أن ننظر لما هو قادم".

وأتم " لم اتصالح مع انزاجي، هذه الأمور تحدث، علي أن أبتعد وأهدأ لبعض الوقت وإلا فسأخاطر لأنني قد أسبب المزيد من الضرر".

نابولي فاز بنتيجة 3-1 أمام لاتسيو، وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، اندلع شجار كبير بين الطرفين عقب تدخل قوي ضد هيرفينج لوزانو لاعب نابولي.

ومن جانبه قال إنزاجي: "لا توجد مشكلة مع جاتوزو، هذه الأشياء تحدث، هذه الأيام يوجد الكثير من تبادل الآراء".

وواصل "كان هناك شيئا بين أحد معاوني وأحد معاونيه، لكنها أشياء يمكن حلها بنهاية المباراة".

وأضاف: "تلك مشاهد يجب ألا تحدث لكن في الملعب تحدث مثل تلك الأمور".

وجاءت المواجهة بين إنزاجي وجاتوزو قبل الشجار، حينما تدخل مانولاس مدافع نابولي على كوريا لاعب لاتسيو ليتجه جاتوزو إلى سيموني إنزاجي وتراشقا الكلمات قبل أن يقرر الحكم إنذار كل منهما.

وشهد الشجار تراشق بالكلمات والسباب بين بعض أعضاء الجهاز الفني للفريقين ومعركة اندلعت بين اللاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة شقيقة جينارو جاتوزو مدرب نابولي

موعد مباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كأس إيطاليا.. نابولي يفرض التعادل على إنتر بالشوط الأول بفضل ميرتنز

ميرتنز يصبح الهداف التاريخي لـ نابولي متفوقا على مارادونا ..فيديو

نابولي ضيفا ثقيلا على هيلاس فيرونا بـ الدوري الإيطالي

نابولي ضد روما.. تشكيل الفريقين لـ قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

استغلال ثقلها الدبلوماسي .. الجزائر تطلب من الصين التدخل لحل الأزمة الليبية

أخبار الأهلي.. رسالة غامضة من مؤمن زكريا.. الكاف يوجه رسالة تهنئة لـ صالح جمعة

بـ مايوه جذاب.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

عزومة بدوية| كيف احتفل الخطيب ومجلس الأهلي بعيد الأضحى.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

لاعب يفرض شروطه على الأهلي.. أكرم توفيق: اللعب أساسيا أو تجديد الإعارة مع الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق