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حنان ماضي: قبلت فكرة الإنشاد الديني بدون تفكير.. وأحمد فؤاد نجم كان طيبا

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:32 ص
المطربة حنان ماضي
المطربة حنان ماضي
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اسراء صبري
قالت المطربة حنان ماضي، إن الملحن حسن زكي، هو من عرض عليها فكرة الإنشاد الديني، موضحة أنه عرض عليها الفكرة وأنها تقبلتها فورا بدون تفكير.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي" أنها قامت بغناء اناشيد دينية مرتين فقط.

وأضافت: أحمد فؤاد نجم سمع أغنية "عصفور المطر" وحبها.. وبعدها تعاوننا وعملنا ليلة عشق وأيام الدنيا وغيرهم".

وفيما يخص شخصية الراحل أحمد فؤاد نجم، قالت: "هو شخص طيب ولديه العديد من الذكريات.. وفي ناس كتير أوي بتحبه".
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