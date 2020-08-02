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اقتصاد

غرفة كفر الشيخ التجارية توقع بروتوكول تأمين ضد الحوادث لصالح التجار

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وقعت غرفة كفر الشيخ التجارية، بروتوكول تعاون مع شركة الدلتا للتأمين ويمثلها حسن بكر مدير فرع الدلتا للتأمين بكفرالشيخ لصالح التجار ضد الحوادث.

وأكد حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة، أن البرتوكول  يهدف لإصدار وثائق تأمين لمنتسبي الغرفة ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلي بمبلغ 100 ألف جنيه نظير قسط اشتراك سنوي قدره 60 جنيها.


أضاف رئيس الغرفة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "،  أنه بموجب البروتوكول سيتم إصدار وثائق تأمين ضد الحريق والسطو بمبلغ تأمين كحد أدني 100 ألف جنيه نظير قسط سنوي وقدرة 60 جنيها ويمكن زيادة قيمة القسط لزيادة مبلغ التأمين.

وقال رئيس الغرفة، إن  الشئون القانونية بالغرفة  اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن حقوق منتسبي الغرفة الذين تم عمل وثائق تأمينية لهم حال حدوث أي من المخاطر.
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