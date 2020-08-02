إغلاق تام ونتائج مرتقبة.. سلطنة عمان خالية من المواطنين في العيد بأمر كورونا "فيديو"

جسدت سلطنة عمان مثالا رائعا فى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي أقرتها السلطات فى السلطنة لتفادى ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا، بعدما سجلت ارتفاعا في الأيام الأخيرة قبل احتفالات عيد الأضحى.

وأظهر مقطع مصور بطائرة درون مشهد العاصمة العمانية مسقط من السماء تبدو تفاصيلها ومنازلها المضيئة كالنجوم الصامتة اللامعة فى وضح الليل لا صوت ولا صدى، إلتزام كامل من المواطنين فى عيد الأضحى المبارك الكل ملتزم بالبيوت إلا رجال الوطن الذين أقسموا على حماية الوطن، فالشعب العماني مطمئنٌ بعيونٍ ساهرة، وشعبٌ ملتزمٌ.

وبدت شوارع السلطنة خالية من البشر والحركة وتحولت إلى حالة وضع السكون إيمانا بأن التزامهم سيعبر بهم إلى بر الأمان و آملين أن تعود الحياة لطبيعتها بعد فترات من الإغلاق المتقطع سواء الجزئى أو التام والذي خيم بأجوائه على كافة الأنشطة بالسلطنة وحركات الدخول والخروج بين محافظاتها وأيضًا خارج حدودها.

وقررت وزارة الصحة في عمان، التوقف المؤقت عن الكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى.





وقالت "الصحة العمانية" في بيان: "بمناسبة عيد الأضحى.. تعلن وزارة الصحة أنه سيتم التوقف مؤقتا عن الإعلان عن الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى السلطنة من يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، وحتى يوم الثلاثاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن الحالات بداية من الأربعاء 5 أغسطس".

وأهابت "الصحة العمانية" بجميع المواطنين والوافدين بضرورة تجنب التجمعات وتقليل الزيارات العائلية قدر المستطاع، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وغسل اليدين، وغيرها من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقبل يومين أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس، تسجيل (590) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (496) لعمانيين و (94) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (79159) و 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلى (421) وفاة وتماثل (61421) حالة للشفاء.





وبدأت السلطات العمانية، السبت الماضى، إجراءات الإغلاق التام بين محافظات السلطنة كافة، وذلك في إطار آليات التعامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الوقاية منه وسبل تجنب انتشاره والتعامل مع آثاره المختلفة.





وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن القرار يأتي "نظرًا لزيادة أعداد المصابين بالمرض، وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع، ودعمًا للقطاع الصحّي، وتعزيزًا لقدراته على مواجهته.

كان قد تم إقرار منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا إلى يوم السبت 8 أغسطس المقبل.





وبحسب الوكالة، فإنه لن يكون هناك أي استثناء للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة فيما ستكون وحدات من الجيش العُماني ووحدات من الشرطة العُمانية على النقاط لإحكام الإغلاق التام.

وأوضح المصدر أن الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين المحافظات ويشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية ولا استثناء إلا لمركبات الطوارئ بأنواعها، والمركبات العملياتية وتلك المعنية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة التابعة لكل من أفراد الأمن وقوات الجيش.





وحذّرت الجهات المعنية أن فعل كل من يحاول إبراز الأعذار للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة وهو لا يملك ذلك بمثابة "مخالفة وتعطيل للأعمال والإجراءات"، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالتعليمات. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مشاهد جوية من العاصمة العمانية مسقط خلال سريان فترة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#منع_الحركة</a>. <a href="https://t.co/B7BEbNEOtw">pic.twitter.com/B7BEbNEOtw</a></p>— عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) <a href="https://twitter.com/oman1_news/status/1289624397058277376?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>