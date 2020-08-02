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اقتصاد

متوسط ​​صادرات النفط العراقية 2.76 مليون ب/ي في يوليو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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رويترز

أعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو. 


وأضافت الوزارة في بيان أن الصادرات شملت 2.668 مليون برميل يوميا من حقول النفط الجنوبية في البصرة، قائلة إن عائدات إجمالي الصادرات بلغت 3.487 مليار دولار. وبلغ متوسط ​​سعر البرميل 40.70 دولار.


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وتضرر العراق، الذي تعتمد ميزانيته بشكل شبه كامل على عائدات النفط، من انخفاض أسعار الخام خلال أزمة جائحة كورونا، كما قام بتخفيض صادراته لتتوافق مع تخفيضات الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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