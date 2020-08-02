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فن

كريم السبكى لـ "صدى البلد": صاحب المقام لم يتأثر بعرضه على منصة شاهد ونحن أول شركة تخوض التجربة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:18 ص
صاحب المقام
صاحب المقام
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أحمد إبراهيم
كشف المنتج كريم السبكى عن رأيه فى عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة شاهد نت ومدى تأثر الفيلم بعدم عرضه فى دور العرض. 

وقال كريم السبكى فى تصريح لـ "صدى البلد"، إن الفيلم لم يتأثر بعدم عرضه فى دور العرض وأعتقد أنها تجربة جديدة ومختلفة على مجتمعنا ولكنها موجود فى الخارج بكثرة. 

وأضاف السبكى قائلا: "إننا أول شركة إنتاج قررنا أن نخوض هذه التجربة وذلك من فيلم ذات ميزانية ضخمة عكس الأعمال محدودة التكلفة التى تعرض على المنصات وبالتالى فإن هذا أمر يحسب لنا". 

وأوضح السبكى أن عرض الفيلم على منصة شاهد لا يعد هروبا من دور العرض والأزمة التى تمر بها فى الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ولكن تجربة ربما نكررها مرة أخرى وأتصور أن المنصات الإلكترونية هى المستقبل القادم وهذا لا يعنى انتهاء السينما. 

يذكر أن فيلم صاحب المقام يقوم ببطولته يسرا واسر ياسين وبيومى فؤاد وأمينة خليل وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.
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