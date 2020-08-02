مصطفى شوقي يطرح كليب أغنية ضارب عليوي "فيديو"

طرح المطرب مصطفى شوقى اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ضارب عليوى" وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.

يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن.



