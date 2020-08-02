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فن

مصطفى شوقي يطرح كليب أغنية ضارب عليوي "فيديو"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:25 ص
مصطفى شوقى أغنية
مصطفى شوقى أغنية ضارب عليوى
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب مصطفى شوقى اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ضارب عليوى" وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب. 
 
الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.

يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن.

تقول كلماتها: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".
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