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محافظات

صحة الشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ 5 ملايين مواطن خلال 6 أشهر

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه قامت المراكز الطبية والوحدات الصحية وعيادات الحي ومكاتب الصحة وعددهم ٤٨٤ بالمحافظة، بتقديم الخدمة الطبية لما يقارب ٥ ملايين مواطن خلال ٦ أشهر، حيث قامت بتقديم خدمات الرعاية الأولية والعيادات الخارجية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الأخري لـ ٤٩٨٧٢٣٣ مواطنا، منها توقيع الكشف الطبي علي المرضي بالعيادات الخارجية لعدد ١٢٩٧٥٤٤ مريضا.

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كما تم تقديم الخدمات الطارئة بالاستقبال لعدد ٧٥١٧٨ مواطنا، وخدمات متابعة الحوامل المترددة لـ ١٢٩٥٨٣، والحوامل الجدد ٥١٢٠١، ومتابعة الحالة الصحية لعدد ٤٦٤٩٨٢ طفلا، والتطعيم الروتيني لـ٦٥٠٩١٥ طفلا، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ١١٨٨١٢٧ سيدة، وتقديم خدمات طب الأسنان لـ٢٤١٠٥٠ مواطنا، وإجراء ٨٨٨٦٥٣ فحوصات معملية للمرضى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية وجميع العاملين بالطب الوقائي والمشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
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