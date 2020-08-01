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محافظات

لأول مرة منذ تخصيصه للعزل الصحي.. مستشفى أولاد صقر بالشرقية بدون مصابين بـ كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي وحدة طب الأسرة بالشوافين التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، ومستشفي أولاد صقر المركزي، حيث تابع في الزيارة الأولي خدمات الرعاية الأولية المقدمة بالوحدة، ومناظرة سجل الترددات علي الوحدة، والعيادات التخصصية بها، وقام بتهنئة العاملين بالوحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقام بتهنئة الأطقم الطبية، والعاملين بالمستشفي، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن العمل، وإرتدائهم الواقيات الشخصية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرضي، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال، وفصائل الدم ومشتقاته، 

واطمأن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بقسم الكلي الصناعي.

ووجه وكيل الوزارة مدير المستشفي بسرعة إصلاح ماكينة معطلة بقسم الكلي، وإجراء بعض الصيانات بدورات المياه، وتبين عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا بقسم العزل بالمستشفي.
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وناقش مقترحا بنقل مسار قسم الإستقبال والطوارئ إلي أماكن العيادات الخارجية بالمستشفي، لتطويره وعمل التوسعات اللازمة، 

وكلف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة التخطيط، بعمل دراسة شاملة لذلك، والمقايسات اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفي، والعرض علي  وكيل الوزارة في أسرع وقت.

وأثني "مسعود" علي أداء عمل الجيش الأبيض خلال الفترة السابقة، مقدمًا الشكر والتقدير لهم علي الجهود المخلصة والعطاء المستمر خلال الفترة السابقة والقادم. 
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