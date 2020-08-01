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محافظات

قبل سفرهم.. إجراء فحص كورونا لـ 55 مواطناً بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:57 م
الفحص ضد فيروس كورونا
الفحص ضد فيروس كورونا
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لـ 55 مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.
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وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني
علي الإنترنت، ويستوفي الأوراق المطلوبة وهي "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.
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