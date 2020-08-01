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محافظات

بيطري الشرقية: تحرير 51 محضرا لمحلات جزارة مخالفة وضبط 324 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا علي ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


فيما أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري انه خلال اليومين الماضيين، قامت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش  بالإدارات البيطرية بالتنسيق مع مجالس المدن وبالإشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية بمراكز (الحسينية - أبوكبير - أولاد صقر - ههيا - فاقوس - منيا القمح - مشتول السوق) .

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وأضاف انه تم خلال الحملات المرور على 86 محل جزارة وشادر وثلاجة حفظ وبيع لحوم ، وأسفرت عن ضبط ( 324 كجم ) لحوم صالحة للإستهلاك ( ذبح خارج المجازر) و 35 كجم  لحوم مجمدة مخالفة.


كما تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير ( 51 ) محضر مخالفة بمعرفة الطب البيطري لإتخاذ اللازم قانونًا وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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