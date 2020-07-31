في أول أيام العيد.. تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان الأجهزة التنفيذية كثفت حملات النظافة والتجميل في الشوارع والميادين الرئيسية وبمداخل ومخارج المحافظة احتفالا بعيد الاضحى المبارك، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة من على جانبى الطريق والأرصفه وتفريغ صناديق القمامة وتطهير الشوارع.





وأشار المحافظ الي انه يأتي ذلك في إطار اتخاذ كافه التدابير لحماية المواطنين من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ورفع كفاءة منظومة النظافه بنطاق المحافظة وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى امام المواطنين والزائرين.

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وأضاف المحافظ ان رئاسة مركز ومدينه بلبيس شنت حمله لرفع تراكمات القمامه من شوارع سعد زغلول ونقطة أبو محجوب ش بور سعيد وداير البندر وبجوار جامع المنسى ونقطة سور الجنينة بداير البندر وشارع بورسعيد ومنطقه البياره والمحكمه القديمه وشارع محجوب وشارع جمال عبد الناصر.

وقامت رئاسة مدينة القنايات برفع التراكمات و المخلفات من شوارع مدينة القنايات بواسطة عمال ومعدات تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بالمدينة وذلك لاظهار المدينة بالوجه الجمالي اللائق بها .

كما قامت رئاسه مركز ومدينه ههيا بحملة نظافة شاملة بالتعاون مع قسم تحسين البيئة وقسم المتابعة الميدانية بمتابعة النظافة واشملت الاعمال على رفع مخلفات القمامة من شارع احمد عرابى وشارع الجمهورية وبحر مويس والطريق الدائرى وعزبة العساكرة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ اعمالها منذ الصباح الباكر لمتابعه اعمال النظافة بنطاق المركز والوحدات المحلية فتم رفع تراكمات القمامة من شارع الزراعة وأبو أحمد وأبوالسعود وأبوعرفة ودوران الشوبك والغار وشارع المنصورة وشارع الغشام وبيشة قايد.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على اعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة واشتملت الأعمال على رفع مخلفات قمامه وهدم مباني من منطقتي عزبه أم يوسف ومدرسه طلبه عويضه وبمنطقه المنشيه بقريتي عزبه ابو خليل والنحاس على مدار الثلاث ورديات خلال اليوم ورش شوارع المدينة بثلاث معدات ( سياره الرش لشارعي بورسعيد وسعد زغلول - وجرار رش لمدخل المدينة وشارع الانتاج - وجرار رش لشارع عبد المنعم رياض و المشروع ) بالاضافة لنقل جميع هذه القمامه والمخلفات من المقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بابوشلبي.