البابا تواضروس: الرحمة هي أداة الوصول إلى السماء

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد ثاني حلقات "مبادئ الحياة"، والتي تستمر حتى 21 أغسطس الجاري، ويتم نقلها عبر القنوات المسيحية وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة





واختار قداسة البابا تواضروس الثاني من الإصحاح الثاني لرسالة القديس يعقوب الرسول الآية الـ13 "لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم"، لافتا إلى أن الرحمة هى أداة الوصول إلى السماء.





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وأضاف البابا تواضروس أن زمن حياتنا على الأرض هو زمن صناعة الرحمة وسط المجتمع والأسرة والأحباء، وأن رصيد الإنسان من الرحمة تجعله مبررا أمام الله، وأنه على الانسان أن يجتهد في تقديم الرحمة للأخرين لأن بها يكتسب مراحم الله التى لا تحصى.





وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "السبت" أنها تشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت في بيان لها، أنه بناء على تراجع أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا فقدر تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ اغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٠.



