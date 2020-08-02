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رياضة

أحمد شوبير يهنئ جمهوره بمناسبة العيد بصحبة أصدقائه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الإعلامي أحمد شوبير ، جمهوره بصورة جديدة له برفقة أصدقاءه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .

وكتب شوبير مهنئًا جمهوره:"عيد سعيد ".

 ووجه الإعلامي أحمد شوبير ، رسالة لـ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مفاجئة.

ونُقل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى إحدى وحدات العناية المركزة بالمستشفى الخاص الذي يتلقى فيه العلاج بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حيث إنه يعاني من صعوبة فى التنفس وعدم انتظام في دقات القلب.

وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيويورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital)New York Presbyterian Hospital، والذي كان يعالج فيه يناير الماضي بعد إجرائه عدة عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتى استكمال شفائه.
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