عدد ركعات صلاة قضاء الحاجة وكيفيتها.. دار الإفتاء توضح

ثُمَّ لِيَقُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ "، رواه ابن ماجة.





ادعية صلاة قضاء الحاجة:





يُستحب أن يقول المسلم في دعاء الحاجة:





استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا جامع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي العظام الرفات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات ويا فاتح خزائن الكرمات ويا مال حوائج جميع المخلوقات ويا ملأ نوره الأرض والسماوات ويا من أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا وأحصى كلَّ شيءٍ عددًا ويا عالمًا بما هو مضى وما هو آتٍ أسألك اللهم بقدراتك على كلِّ شيءٍ باستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كلِّ شيء أن تجود عليَّ بقضاء حاجتي إنّك قادرٌ على كلِّ شيء يارب العالمين يا عظيمًا يُرجى لكلِّ عظيمٍ يا عليم أنت بحالنا عليم اللهمة أصلح لنا شأننا كلّه بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهمّ اقضِ حاجتي ونفّس كربتي وما نزل بي من حيرتي، ثمّ يسمّي حاجته، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.









لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم قل: اللهم إنّي أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرّحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدّك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك ثمّ ارفع رأسك، ثم سلِّم يمينًا وشمالًا، ولا تعلموها السفهاء فإنّهم يدعون بها فيستجاب لهم”. يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، يا غيّاث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا إله العالمين، بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فاقضها”.





اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.





أسألك اللهم بقدرتك على كل شيء، و استغنائك عن جميع خلقك، وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء أن تجود عليّ بقضاء حاجتي إنّك قادر على كلّ شيء، ويا فاتح خزائن الكرامات، ويامالك حوائج جميع المخلوقات، ويامن ملأ نوره الأرض والسموات، ويامن أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا، ويا عالمًا بما مضى وما هو آت، ارزقني الخير يا ربّ العالمين يا عظيم يرجى لكل عظيم، يا عليم أنت بحالنا عليم، اللهم أصلح لنا شأننا كله بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين.





اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي ومانزل بي من حيرتي (ثم يسمي الحاجة) وصلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم.







