AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رافضا التفاوض مع تركيا.. الجيش الليبي يطالب أمريكا بفرض رقابة دولية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:31 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
Advertisements
شيماء مصطفى
أكدت مصادر لشبكة "العربية"، أن الجيش الوطني الليبي سلم الولايات المتحدة الأمريكية رسالة يطالب فيها بتدخل دولي.

وأضافت المصادر لـ"العربية"، أن رسالة الجيش الليبي لواشنطن تضمنت رفض التفاوض مع تركيا، كما طالبت برقابة دولية على المنافذ.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قال إن الرئيس التركي رجب أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده الاستعماريين وسنواجهه بالرصاص، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.
 
وذكر المشير  حفتر في كلمة له اليوم الأحد: "الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب".

وأضاف : "لن نقبل تركيا متخلفا يأتي إلينا مرة أخرى والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية".

وتابع حفتر، خلال كلمة له لأفراد الجيش الليبي: "الرئيس التركي أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، وسنواجهه بالرصاص"، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسا كبيرا، متعهدًا بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يرسل مقاتلين جدد لطرابلس .. حفتر: سنقاتل الاستعمار التركي حتى النصر

زيارة مرتقبة لرئيس البرلمان الليبي إلى القاهرة

المشير خليفة حفتر: تركيا ترعى الإرهاب فى العالم.. والجيش الوطنى يعمل على استعادة الدولة.. وليبيا تسترشد بالخطوات المصرية في محاربتها للإرهاب

اللجنة العربية بالبرلمان: تنظيم الإخوان الإرهابي وراء الفوضى في ليبيا

المشير حفتر يبحث الأوضاع في ليبيا مع رئيس جنوب أفريقيا

لم نر منهم إلا الشر.. خليفة حفتر: لا مكان للأتراك في ليبيا

ترشيحاتنا

بعد تعرضه لوعكة صحية.. حسام عاشور يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ.. شاهد

منهج التخبط.. صحيفة كويتية تتساءل عن الأسباب الحقيقة لمنع دخول المسافرين من 31 دولة إلى الكويت؟

ريهام أيمن تتغزل في زوجها شريف رمزى بطريقتها الخاصة

التعليم : لا مجال لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 لأي طالب قبل اعتمادها من الوزير

فيديوجراف.. انهيار سد بوط السوداني ينذر بكارثة

خط أحمر جديد.. مصر تعترض على تداخل النقطة رقم «8» الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.. والقاهرة: لن نعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة قد تسبب الإصابة بـ حب الشباب.. اتبع هذه النصائح فورا

انطلاق حملة «جاهزين للتحدي 30 يوم» لنشر الرياضة في المجتمع.. صور

زجاجة بجوار تركي آل الشيخ تثير جدل رواد السوشيال.. صور