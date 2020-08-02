رافضا التفاوض مع تركيا.. الجيش الليبي يطالب أمريكا بفرض رقابة دولية

أكدت مصادر لشبكة "العربية"، أن الجيش الوطني الليبي سلم الولايات المتحدة الأمريكية رسالة يطالب فيها بتدخل دولي.





وأضافت المصادر لـ"العربية"، أن رسالة الجيش الليبي لواشنطن تضمنت رفض التفاوض مع تركيا، كما طالبت برقابة دولية على المنافذ.





وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قال إن الرئيس التركي رجب أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده الاستعماريين وسنواجهه بالرصاص، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وذكر المشير حفتر في كلمة له اليوم الأحد: "الجيش الليبي سيواصل الدفاع عن وطننا من المعتدين، والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية، بعد أن ذاق منه النهب والسلب".





وأضاف : "لن نقبل تركيا متخلفا يأتي إلينا مرة أخرى والشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية".





وتابع حفتر، خلال كلمة له لأفراد الجيش الليبي: "الرئيس التركي أردوغان جاء إلى ليبيا للبحث عن موروث أجداده، وسنواجهه بالرصاص"، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسا كبيرا، متعهدًا بالنصر وطرد الأتراك والمرتزقة من الأراضي الليبية.