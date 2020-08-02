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فن

محمد فؤاد يشارك بصورة من عطلته الصيفية عبر انستجرام

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك النجم محمد فؤاد جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهر فؤاد مرتديًا تيشرت أصفر خلال قضاء إجازته الصيفية وجاءت له التعليقات كالأتي :

منور محمد فؤاد حبيب الشعب 

منور يا فنان 

فؤش الحب كلو 

وطرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك .


وتقول كلمات الأغنية:

"نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله..

 أتغلب الشر علينا يا رب مين غيرك يجيرنا.. إحساسنا فجأة مات خلاص وفى يوم وليله مات ضميرنا يا الله.. أتملك الحقد فى نفوسنا والشيطان خلاص أسرنا يا الله
بندوس على الحق دوس وبقينا خلاص بنهيين كبيرنا يا الله.. أدارت الطيبة فى وشوشنا والغضب سكن مكانها يا الله.. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور يخونا يا الله

 يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود، يا من ليس له شبيه موجود..  يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود".
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