توعد ورسالة نارية.. المشير خليفة حفتر يفتح النار على الغازي التركي.. فيديو

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو لكلمة المشير خليفة حفترة قائد الجيش الليبي الوطني، مساء اليوم الأحد.





وخلال مقطع الفيديو، جدد حفترة ، ثقته في الشعب الليبي لمواجهة العدوان التركي على الأراضي الليبيبة، قائلا :"الشعب الليبي قادر على تلقين الغازي التركي درسًا قاسيا".





وأضاف قائد الجيش الليبي الوطني، في كلمته على هامش تفقده جنود السرية العاشرة، التابعة لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة، الجيش الوطني الليبي سيظل يدافع عن الوطن من المعتدين، لافتا إلى أن الشعب الليبي لن يرضى بالاستعمار بعد أن ذاق منه من قبل النهب والسلب.





وفي السياق نفسه توعد المشير، المستعمر التركي بطرد مرتزقته والتصدي له.











