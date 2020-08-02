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مرأة

بديل الرقاق.. طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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ريهام قدري
ورق العنب اكلة لذيذة يعشقها الكثير، واذا كنتي تحاولين تقدميها في عيد الاضحي يمكنك الاستغناء عن الرقاق وعمل ورق العنب باللحمة المفرومة لضيوفك

المكونات : 
200-500 جرام من ورق العنب الأخضر الطازج.
نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
2-3 أكواب من الأرز .
نصف كوب من البقدونس المفروم حسب الرغبة.
نصف كوب من البندورة المفرومة حسب الرغبة.
حبة بطاطس مقطعة شرحات.
حبة طماطم مقطعة شرحات.
رأس بصل مقطع شرحات.
3-4 أكواب من مرق  اللحم.
ملح وبهارات حسب الرغبة.
4-6 ملاعق من صلضة الطماطم ، أو 1-2 كوب من عصير الطماطم


الطريقة 
قومي  باتباع الخطوات التالية لإعداد محشي ورق العنب باللحمة المفرومة اللذيذ:
قم بسلق ورق العنب حتى تصبح الأوراق طرية ويتغير لونها، ثم قم بتصفيتها وبعد ذلك ضعها جانبًا حتى تبرد.
قم بغمر الأرز في ماء ساخن فترة تتراوح بين 30-120 دقيقة، بعد ذلك قم بتصفيته من الماء.
في طبق كبير وعميق قم بخلط الأرز مع اللحم المفروم النيء مع البقدونس والبندورة.
أضف الملح والبهارات إلى خلطة الأرز حسب الرغبة.
ابدأ بحشو أوراق العنب بحشوة الأرز، بحيث يكون الوجه الخشن من الورقة هو الوجه الملامس للحشوة.
تأكد من لف ورق العنب بإحكام ثم ابدأ بتكديسه في طنجرة عميقة بعد وضع شرائح البطاطس والطماطم والبصل في قعر الطنجرة.
بعد الانتهاء، ضع على الوجه القليل من شرائح الطماطم .
قم بغمر أوراق العنب بمرق اللحم أو مرق الدجاج المخلوط مع رب البندورة أو عصير الطماطم ، وضع الطنجرة على الغاز على نار عالية.
عندما يبدأ المرق بالغليان، قم بخفض درجة الحرارة وقم بتغطية الطنجرة (من الممكن وضع طبق مقلوب على ورق العنب المحشي قبل تغطية الطنجرة بالغطاء لضمان بقاء أصابع المحشي متماسكة).
انتظر فترة تتراوح بين 1-2 ساعة حتى ينضج محشي ورق العنب تمامًا، مع إمكانية إضافة الماء بين الفينة والأخرى كلما شعرت بأن المرق قد بدأ يجف عن ورق العنب
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