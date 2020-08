سكر وبلطجة.. خناقة على متن طائرة بسبب كمامة.. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لراكبين مخمورين على متن طائرة هولندية أثارا الشغب على متن الطائرة بسبب رفضهما ارتداء الكمامة و اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

خرجت الطائرة من أمستردام ونشب العراك في الطائرة وهي في طريقها لإسبانيا، وتمكن طاقم الطائرة من فض الشجار بين الراكبين المخمورين وابعادهما عن ركاب الطائرة .

أكد المتحدث باسم شركة الطيران التابعة لها الطائرة أن الركاب بخير والطاقم سيطر على الموقف والراكبين كانا في حالة سكر واعتذرا فيما بعد .

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9