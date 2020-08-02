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منوعات

سكر وبلطجة.. خناقة على متن طائرة بسبب كمامة.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:06 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
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مريم صليب
نشب شجار بين مسافرين على متن طائرة هولندية بسبب عدم ارتدائهما للكمامة وإثارة غضب الركاب من خلال الشتائم المستمرة ورفض ارتداء الكمامة . 

تداول رواد التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لراكبين مخمورين على متن طائرة هولندية أثارا الشغب على متن الطائرة بسبب رفضهما ارتداء الكمامة و اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا . 

خرجت الطائرة من أمستردام ونشب العراك في الطائرة وهي في طريقها لإسبانيا، وتمكن طاقم الطائرة من فض الشجار بين الراكبين المخمورين وابعادهما عن ركاب الطائرة . 

أكد المتحدث باسم شركة الطيران التابعة لها الطائرة أن الركاب بخير والطاقم سيطر على الموقف والراكبين كانا في حالة سكر واعتذرا فيما بعد . 
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