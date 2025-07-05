زمن الانغلاق الحزبي انتهى.. الخولي يكشف خريطة العمل السياسي الجديدة.. شاهد

أكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المرحلة الحالية في مصر تشهد نهاية زمن انفراد أي حزب سياسي بالساحة، مشددًا على أن المستقبل سيكون لمشاركة جميع الأحزاب .

وأوضح الخولي، خلال لقائه في برنامج "الساعة ٦" المذاع على قناة الحياة، أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه المشاركة، مؤكدًا أن تنوع الأحزاب ووجود قوى سياسية مختلفة يصب في مصلحة الدولة والمجتمع.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشاركة الشباب داخل الأحزاب أصبحت ضرورة حتمية لتجديد دماء العمل السياسي، ومواجهة الجمود والتقليدية، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من الأحزاب الجديدة، وهو ما يسهم في توسيع رقعة العمل.

حزب مستقبل وطن يعمل بلا انقطاع

وأضاف الخولي أن حزب مستقبل وطن يعمل بلا انقطاع، حيث تستمر جهود أعضائه لما يزيد عن ١٨ ساعة يوميًا في مختلف محافظات الجمهورية، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة.