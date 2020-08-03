ولا في الأحلام.. وائل جسار يعلن طرح فيديو كليب قريبا

قال المطرب وائل جسار، أن يدعو الله أن يزيل غمة كورونا، موضحا أنه ضرب كل شئ الاقتصاد والصحة وجعلنا نمر بظروف صعبة.









وأضاف جسار خلال حلقة اليوم من برنامج Lite show المذاع على فضائية الحياة، ان سوف يصدر كليب جديد لأغنية "ولا في الاحلام" عقب انتهاء ازمة كورونا؛ موضحا ان الحفلات الغنائية عن بعد لا تعطي نفس المراد من التواصل المباشر مع الناس.









وأكد جسار، أنه يحب طرح اغاني سنجل ليظل له حضور على آذان المستمعين، منوها ان يحب تقديم الاغاني الرومانسية خاص الصادر للشعب المصري.









وأشار جسار، انه يحب كل الاغاني التي قدمها، ولكن اغنية خليني ذكري وغريبة الناس لهم معزة خاصة لديه.









ولفت جسار انه من محبي صباح وديع الصافي فيروز عبد الحليم حافظ أم كلثوم.



