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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الاثنين، 3-8-2020، عدد من المواجهات الأوروبية والعربية القلية، خاصة بعد انتهاء معظم الدوريات حول العالم الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي: 

مواعيد مباريات الدوري السويسري  
 
سيرفيت X  سيون  - الساعة الثامنة والنصف مساء

يونج بويز X  سانت جالين  - الساعة الثامنة والنصف مساء

بازل X إف سي لوزيرين- الساعة الثامنة والنصف مساء   

زيوريخ  X  ثون - الساعة الثامنة والنصف مساء

نوشاتيل X لوجانو - الساعة الثامنة والنصف مساء       

مواعيد مباريات الدورى القطرى
 
الأهلي  X  السد - الساعة الثالثة والنصف عصرا               

قطر   X  أم صلال - الساعة السادسة إلا ربع مساء 
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