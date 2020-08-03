مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، 3-8-2020، عدد من المواجهات الأوروبية والعربية القلية، خاصة بعد انتهاء معظم الدوريات حول العالم الأسبوع الجاري.
ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري السويسري
سيرفيت X سيون - الساعة الثامنة والنصف مساء
يونج بويز X سانت جالين - الساعة الثامنة والنصف مساء
بازل X إف سي لوزيرين- الساعة الثامنة والنصف مساء
زيوريخ X ثون - الساعة الثامنة والنصف مساء
نوشاتيل X لوجانو - الساعة الثامنة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدورى القطرى
الأهلي X السد - الساعة الثالثة والنصف عصرا
قطر X أم صلال - الساعة السادسة إلا ربع مساء