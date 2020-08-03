سحقتها الحيتان.. سيدة تنجو من الموت بإعجوبة

لعب الحظ مع سيدة غواصة لكونها على قيد الحياة بعد أن هاجمها أثنان من الحوت الحدباء، وقاما بسحقها في الماء حتى أنقذت في اللحظات الأخيرة قبل أن ينقضا عليها.





كانت المرأة البالغة من العمر 29 عامًا في جولة جماعية على "نينغالو ريف" في غرب أستراليا في عطلة نهاية الأسبوع عندما كانت تلعب بين المخلوقات الضخمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وبعد ثواني من اللعب هاجمها الحوتان وتقفزها الاثنين، حتى تركها الحادث الغريب مع كسر في الأضلاع ونزيف داخلي لكنها نجت بأعجوبة.





وتم نقلها إلى مستشفى بيرث في حالة خطيرة ولكنها مستقرة، ومن المتوقع أن تتعافى بالكامل من إصاباتها.





كما تعرض الغواصين الآخرين للإصابة أيضا خلال الجولة بعد أن اقتربوا من الحيتان وعولجوا من جروح وكدمات.





تعد أستراليا الغربية موطنًا لأكبر عدد من الحيتان الحدباء المعروفة في العالم مع أكثر من 45000 فرد.، حيث تستضيف المياه الدافئة لمنطقة كيمبرلي أرض حضانة ضخمة حيث تسافر الأنثى الحدباء شمالا كل شتاء لتلد وترفع عجولها.





أفضل وقت لرؤية الحيتان الحدباء في غرب أستراليا هو أثناء هجرتها الشمالية في أواخر مايو إلى أغسطس من كل عام في أوغوستا، وتحدث هجرتهم الجنوبية من سبتمبر إلى ديسمبر من بيرث.





عمر الحوت الأحدب 60-80 سنة مع الأفراد الذين يبلغون من العمر 12 عامًا تقريبًا، وسيكون لدى الإناث عجل واحد فقط كل 2-3 سنوات مع أول عجل عند سن 11-15 سنة.



