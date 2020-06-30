تحرير حوت علق بشبكة صيد بإيطاليا..فيديو





وقام أربعة من علماء الأحياء في مركز السلاحف على جزيرة فيليكودي، بالاتصال الفوري مع خفر السواحل بعد أن عثروا على الحوت عالقا في شبكة صيد ضخمة، شلت حركته بالكامل.





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وتظهر مقاطع الفيديو، محاولات بحارة خفر السواحل تحرير الحوت والتي تطلبت عدة غواصيين بسبب تشابك زعانف الحوت بالشبكة. وتنجح هذه المحاولات ليستأنف الحوت سباحته تجاه ثلاثة حيتان أخرى كانت على ما يبدو في انتظاره.





جدير بالذكر بأن خفر السواحل قام بمصادرة الشبكة لعدم قانونيتها.