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تحرير حوت علق بشبكة صيد بإيطاليا..فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:00 م
الحوت
الحوت
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونبوز لقطات يظهر من خلالها قيام خفر السواحل بتحرير حوت طوله عشرة أمتار في البحر المتوسط على بعد ستة أميال من جزيرة سالينا الإيطالية.

وقام أربعة من علماء الأحياء في مركز السلاحف على جزيرة فيليكودي، بالاتصال الفوري مع خفر السواحل بعد أن عثروا على الحوت عالقا في شبكة صيد ضخمة، شلت حركته بالكامل.

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وتظهر مقاطع الفيديو، محاولات بحارة خفر السواحل تحرير الحوت والتي تطلبت عدة غواصيين بسبب تشابك زعانف الحوت بالشبكة. وتنجح هذه المحاولات ليستأنف الحوت سباحته تجاه ثلاثة حيتان أخرى كانت على ما يبدو في انتظاره.

جدير بالذكر بأن خفر السواحل قام بمصادرة الشبكة لعدم قانونيتها.
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