رفضا ارتداء أقنعة الوجه.. ضبط راكبين على متن طائرة والسبب الكمامة

نشب شجار عنيف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية، كانت متجهة من مدينة أمستردام إلى مدينة إيبيزا بعد أن رفض راكبان ارتداء أقنعة الوجه.





تطلب شركة KLM من الركاب ارتداء قناع للوجه من أول مكالمة داخلية حتى يمر الركاب عبر بوابة الوصول في وجهتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





يبدو أن اللقطات تظهر اثنين من الركاب الناطقين باللغة الإنجليزية يتشاجرون بعد إقلاع الرحلة من أمستردام، ويمكن سماع صوت الركاب وهم يصرخون للتوقف قائلين "يوجد أطفال هنا".





في نهاية المقطع ، يمكن رؤية الراكب مستلقيًا على الأرض في ممر الطائرة ، ويديه مكبلتان خلف ظهره، كما يمكن رؤية العديد من الركاب الآخرين في المقطع وهم لا يرتدون أغطية الوجه.





وذكرت صحيفة الإندبندنت أن الرجلين تم تقييدهما بمساعدة ركاب آخرين وقبضت عليهما الشرطة الإسبانية فيما بعد لدى وصولهما إلى إيبيزا بعد أن أبلغ الطيار السلطات المحلية.





وقال متحدث باسم شركة الطيران: "أن راكبان رفضا ارتداء أقنعة الوجه وكانا يضايقان زملائهما الركاب جسديًا ولفظيًا، وأبلغ الطيار السلطات المحلية وعند وصوله ، تم إلقاء القبض على الركاب. لم تتعرض سلامة الطيران للخطر خلال الرحلة".





نشر ميشيك كلوب ، مستخدم "انستجرام" مقطع الفيديو لهذا العراك، وادعى أن الراكب كان يشرب الكحوليات ويرفض ارتداء أقنعة الوجه.







