AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رفضا ارتداء أقنعة الوجه.. ضبط راكبين على متن طائرة والسبب الكمامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
نشب شجار عنيف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية، كانت متجهة من مدينة أمستردام إلى مدينة إيبيزا بعد أن رفض راكبان ارتداء أقنعة الوجه.

تطلب شركة KLM من الركاب ارتداء قناع للوجه من أول مكالمة داخلية حتى يمر الركاب عبر بوابة الوصول في وجهتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

يبدو أن اللقطات تظهر اثنين من الركاب الناطقين باللغة الإنجليزية يتشاجرون بعد إقلاع الرحلة من أمستردام، ويمكن سماع صوت الركاب وهم يصرخون للتوقف قائلين "يوجد أطفال هنا".

في نهاية المقطع ، يمكن رؤية الراكب مستلقيًا على الأرض في ممر الطائرة ، ويديه مكبلتان خلف ظهره، كما يمكن رؤية العديد من الركاب الآخرين في المقطع وهم لا يرتدون أغطية الوجه.

وذكرت صحيفة الإندبندنت أن الرجلين تم تقييدهما بمساعدة ركاب آخرين وقبضت عليهما الشرطة الإسبانية فيما بعد لدى وصولهما إلى إيبيزا بعد أن أبلغ الطيار السلطات المحلية.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: "أن راكبان رفضا ارتداء أقنعة الوجه وكانا يضايقان زملائهما الركاب جسديًا ولفظيًا، وأبلغ الطيار السلطات المحلية وعند وصوله ، تم إلقاء القبض على الركاب. لم تتعرض سلامة الطيران للخطر خلال الرحلة".

نشر ميشيك كلوب ، مستخدم "انستجرام" مقطع الفيديو لهذا العراك، وادعى أن الراكب كان يشرب الكحوليات  ويرفض ارتداء أقنعة الوجه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفذنا إجراءات مواجهة كورونا.. وزير الطيران: جاهزون لاستئناف الرحلات الدولية

المطارات جاهزة.. مصر تستعد لاستئناف الطيران.. كاميرات حرارية بـ20 مليون جنيه.. تحليل Pcr للقادمين تحدده وزارة الصحة.. الشركة الوطنية تفتح الحجوزات على الرحلات الدولية.. وتؤكد:لا زيادة في أسعار التذاكر

على متن 4 رحلات.. 610 راكبين أجانب يغادرون إلي الخرطوم

أول يوم تشغيل.. شاهد مصر للطيران تهدى راكبين تذكرتين مجانا وتطرح تخفيضات على رحلاتها الدولية

على متن 264 رحلة.. مصر للطيران نقلت 30 ألف راكب خلال أول أسبوع لعودة الطيران

ترشيحاتنا

داعش يعلن مسئوليته عن محاولة اقتحام سجن في أفغانستان

ننشر صور عروس الدقهلية المقتولة فى شهر العسل.. زوجها ووالدته خلصوا عليها

لماذا يُخلع النقاب في الحج؟.. علي جمعة يوضح الحكمة من كشف المرأة وجهها أثناء الإحرام

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. تعرف على مصروفات كليات جامعة النهضة

تزوجا بعد خروجهما من دار الأيتام.. طارق يقتل فاطمة بسبب شقة الزوجية

دولة آسيوية تعيد فرض الحجر الصحي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود