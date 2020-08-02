في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة





لكن بدلًا من أن تسيل دماء الأضحية لطخت دماء حارس أمن أرضية محل تجاري في مدينة الأحساء بالسعودية





اقرأ المزيد:





وقعت الجريمة ننيجة لخلاف حاد بين حارس الأمن وأحد الزبائن على ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بالسعودية





ووجه الزبون على إثرها عدة طعنات قاتلة للحارس العشريني الذي وقف يؤدي عمله في ليلة العيد وتوفى نتيجة للجروح الخطيرة.





قامت الشرطة بإلقاء القبض على الجاني وتمت إحالته للجهات المختصة لمعاقبته على جريمته.