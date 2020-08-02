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منوعات

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:41 م
مقتل حارس أمن
مقتل حارس أمن
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عزة عاطف
تأتي ليلة عيد الأضحى بالبهجة والسكينة على القلوب خاصة بعد العشرة أيام المباركة وتلهف العيون لرؤية دماء الأضحية.

لكن بدلًا من أن تسيل دماء الأضحية لطخت دماء حارس أمن أرضية محل تجاري في مدينة الأحساء بالسعودية.

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وقعت الجريمة ننيجة لخلاف حاد بين حارس الأمن وأحد الزبائن على ارتداء الكمامة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد بالسعودية.

ووجه الزبون على إثرها عدة طعنات قاتلة للحارس العشريني الذي وقف يؤدي عمله في ليلة العيد وتوفى نتيجة للجروح الخطيرة.

قامت الشرطة بإلقاء القبض على الجاني وتمت إحالته للجهات المختصة لمعاقبته على جريمته.
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