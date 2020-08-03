حادث مرعب.. وفاة سيدة محترقة بكريم مرطب

في واقعة مأساوية أمسكت النيران بجسد سيدة مسنة كانت تعاني من الخرف وذلك بعد فترة وجيزة من وضع كريم الجلد القابل للاشتعال.





فقد استخدمت الجدة "إيفون ويب" البالغة من العمر 83 عامًا ، كريمًا مرطبًا قبل محاولة إشعال شمعة تسببت في إشعال النار في منزلها في شمال لندن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





غالبًا ما تحتوي الكريمات المرطبة على مواد كيميائية قابلة للاشتعال تستخدم لعلاج أمراض الجلد الجافة والحكة مثل الأكزيما أو الصدفية.





كانت "إيفون" قد حاولت إشعال شمعة بالقرب من موقد الغاز الخاص بها ، بعد ان وضعت الكريم على جسدها ويديها، لتمسك النيران بجسدها وبالمنزل، بينما حاولت الركض إلى الشارع وهي مغطى باللهب.





ركض الجيران لمحاولة مساعدتها لكنها توفيت بعد نقلها إلى المستشفى وعلاجها، قال ابنها المكلوم :" لسنا متأكدين مما حدث بالضبط ، لكنها هربت إلى الشارع حيث احضرها الجيران، عندما وصلنا إليها كانت حالتها خطيرة للغاية وكانت في سيارة إسعاف.





كما أضاف :" للأسف ، بدأت والدتي تعاني من الخرف وبالتأكيد لم يكن لديها فهم لمخاطر الكريمات المرطبة، أنا أيضًا لم أكن أعلم تمامًا، فقد توفيت بطريقة مروعة وبشعة".







