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محافظات

كنائس سوهاج تستقبل المصلين في أول قداس منذ أزمة كورونا.. صور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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خالد رياض
بأعداد محدودة من المواطنين استقبلت كنائس محافظة سوهاج المصلين في اول قداس لها منذ ازمة كورونا.

وشهدت الكنائس إجراءات احترازية مشددة وتم السماح بالدخول بأعداد قليلة للكنيسة، وتم تعقيم الكنائس، واستخدام كاشفات الحرارة علي المصلين، حرص المصلين علي ارتداء الكمامات.

وتم تحديد عدة شروط لعودة الصلاة داخل الكنائس منها ان يتم التسجيل المسبق قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الالكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس.

وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة بعدها يتم غلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج، ومنعت الكنيسة السلام باليد والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة.

وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه.

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كنائس سوهاج تستقبل المصلين في أول قداس منذ أزمة كورونا.. صور
كنائس سوهاج تستقبل المصلين في أول قداس منذ أزمة كورونا.. صور
كنائس سوهاج تستقبل المصلين في أول قداس منذ أزمة كورونا.. صور
كنائس سوهاج تستقبل المصلين في أول قداس منذ أزمة كورونا.. صور
كنائس سوهاج تستقبل المصلين في أول قداس منذ أزمة كورونا.. صور
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