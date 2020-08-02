للوقاية من كورونا.. توزيع 10 آلاف كمامة بالمجان على المواطنين بسوهاج



أعلنت محافظة سوهاج عن توزيع 10 آلاف كمامة مطابقة للمواصفات على المواطنين بالمجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وتم توزيع الكمامات في نطاق "حي شرق سوهاج، وحي غرب سوهاج، ومركز أخميم، وحي الكوثر"، وذلك خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.





وقد قامت الوحدات المحلية بتوزيع الكمامات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث تم التوزيع على المواطنين في الأماكن العامة والشوارع، ومواقف سيارات الأجرة.





وأكد الفقي، حرص المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمؤسسات الحكومية.

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