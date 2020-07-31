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محافظات

رئيس مياه سوهاج يستقبل عيد الأضحى بتفقد الخط الساخن 125 ومحطات مياه الشرب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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خالد رياض
تفقد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أول أيام عيد الأضحى المبارك مقر الخط الساخن 125 للتأكد من استقبال شكاوى المواطنين.

كما تفقد محطة مياه غرب سوهاج السطحية المرشحة ومحطة مياه جزيرة محروس باخميم للتأكد من وصول المياه للمواطنين بالكميات المناسبة.


وقد أعلنت الشركة في وقت سابق رفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين وصول المياه للمواطنين خلال أيام العيد وذلك من خلال استمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والإصلاح للتعامل مع أى بلاغات في أسرع وقت ممكن.


ومن الجدير بالذكر أنه قام مسئولو التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ هذا بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.


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