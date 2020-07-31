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أخبار البلد

طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد - ايهاب عيد
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك إجراء المواطنين طقوس عيد الأضحى وإقامة الذبائح فى بشارع المطرية .

وظهر فى الصور تعامل المواطنين مع الضحية أثناء ذبحها والسيطرة عليها والإحتفال بأول أيام عيد الأضحى بتجمع الأطفال فى الشوارع .

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وعلى صعيد آخر قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا تخلو طريقة من طرق قتل الحيوان من شعوره بالألم، حتى في طرق القتل التي ينادي بها المدَّعون؛ من قتله صعقًا بالكهرباء أو عن طريق المسدس الواقذ الذي يصيبه في الجمجمة، أو في مركز من مراكز المخ فيسقط صريعًا في الحال، غير أن ذبح الحيوان بالطريقة الإسلامية أيقن بوفاته في وقت قليل جدًّا، والطرق الأخرى قد لا تصيب قتل الحيوان مباشرة، مما يجعله يشعر بألم يتضاعف لا يُقارَن بألم الذبح.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن طريقة الذبح في الإسلام هي أرحم الطرق في إزهاق روح الحيوان وأكثرها إراحة له؛ إذ إنه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ لا يشعر الحيوان بأية آلام، وذلك لا يتجاوز الدقيقتين كما يقول المتخصصون، ويغيب فيها الحيوان عن الوعي في جزء من الثانية، ويصفى دمه في نحو دقيقتين.

كما أنها أصح طريقة للحصول على لحمه، إذ بالذبح الشرعي يتم تصفية دم الحيوان من جميع أنسجته، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الذبح بالطريقة الإسلامية يخلص لحم الحيوان من البكتيريا أكثر بكثير من أي طريقة ذبح أخرى، وأنه إذا مات الحيوان قبل أن يُذبح فإن الدماء تتجمد في عروقه، مما يجعل لحمها مليئًا بالميكروبات والبكتيريا، وهذا قد يضر من يتناوله، وبذلك يظهر جليًّا حقيقة هذه الدعاوى الزائفة التي تسم طريقة الذبح في الإسلام بالوحشية. 
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
طقوس الذبح في أول أيام عيد الأضحى المبارك بالمطرية.. صور
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