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بعد استغاثتها بالداخلية .. ننشر تطورات واقعة التحرش بـ ريهام سعيد في مارينا.. الإعلامية حررت محضرا للمتحرشين بعد التطاول عليها بـ انتي رد سجون .. ونشرت صور المتهمين عبر السوشيال ميديا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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محمد نحلة
ريهام سعيد تكشف تفاصيل جديدة في الواقعة
انتي رد سجون.. الشرارة التي فتحت قصة التحرش اللفظي

حررت الإعلامية ريهام سعيد محضرا، ضد مجموعة من الشباب لمحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.

وحمل المحضر رقم ٨٧ لسنه ٢٠٢٠ إداري مارينا، وعلى الفور استدعتها النيابة صباح اول أمس، واستمعت النيابة لأقوالها ودارت التحقيقات حول التعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بالإيذاء.

وقامت النيابة العامة ، بتفريغ فيديو يظهر فيه المتهمين وهم يقومون بسب الإعلامية وتهديدها بالإيذاء ، وانتهت التحقيقات برئاسة وكيل نيابة العلمين، وطلبت النيابة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتحديد هوية الجناة.

وفي هذه السطور نرصد تفاصيل الواقعة بالكامل، والتي بدأت عندما نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " تستغيث فيه بالشعب المصرى والمسؤولين بسبب التحرش بها هى وابنها.


واوضحت ريهام سعيد، فى الفيديو انها تم التحرش بها لفظيا بسبب رفض التصوير مع 6 شباب وحينما رفضت قال لها الشباب " ياعم ياعم سيبك منها دى كانت رد سجون "، وهو مادفع ريهام سعيد بالبكاء الشديد في الفيديو وطالبت الجهات المسئولة بسرعة التحقيق في الواقعة التي اذتها نفسيا.

ريهام تنشر صور المتحرشين

ونشرت "ريهام" مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام لبعض الشباب الذين تحرشوا بها لفظيا بعدما رفضت التصوير معهم.

وكتبت ريهام سعيد: "لوسمحتوا محتاجه اتقدم ببيان رسمي لوزارة الداخليه ، وأوريهم أن حقي مش هيضيع زي ما قالوا لي ابقي ورينا هتعملي ايه؟.. انا محتاجة من فضلكو تساعدوني إني أعرف بناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطئ العام ، وقعدوا في شمسية جنبنا ابتدت المعاكسة والكلام اللي كله قلة أدب ومش عارفين أنا مين وبعدين كل ده مبنردش". 

وأضافت: "قربوا مننا، بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا، وأنا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني ما يتخضش لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لأني كنت مضايقة أوي من اللي بيعملوه، سألني تاني قلت له أنا قاعدة مع ابني اتصور ازاي؟ واحد منهم قال لصاحبه سيبك منها دي كانت محبوسة والتاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا قدام كل الناس اللي قاعدين، واللي انقذني منهم ناس محترمة قاعدة جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا ألفاظ".
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