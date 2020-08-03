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أخبار العالم

محلل إسرائيلي: حزب الله سينفذ هجوما انتقاميا ضد إسرائيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:14 م
حزب الله سينفذ هجوم
حزب الله سينفذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل
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سمر صالح
قال المحلل السياسي الإسرائيلي "يوني بن مناحيم" لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، إن حزب الله اللبناني سيبذل قصارى جهده لاستعادة كرامته، لا سيما بعد فشل الحزب في محاولتين لتنفيذ هجوم انتقامي ضد إسرائيل.
 
واعتبر "مناحيم" أن فشل الحزب اللبناني من جديد من توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل تعد ضربة خطيرة لهيبته، مشيرا إلى أن حزب الله سيبذل قصارى جهده حتى لو استغرق الأمر وقتا طويلا لاستعادة كرامته. على حد وصفه.
 
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مناحيم قوله "الوضع على الحدود الشمالية ما زال متوترا؛ سواء على الحدود مع لبنان أو على الحدود مع سوريا".
 
وأضاف "تحتاج إسرائيل إلى الاستعداد وفقًا لذلك، ولكن في النهاية سيتعين عليها توجيه ضربة شديدة ومؤلمة للحزب من أجل إحلال السلام".
 
وشدد بالقول "حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة والمعادلة التي وضعها "نصر الله" منذ حوالي عام".

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