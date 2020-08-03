زراعة الفيوم تكافح ديدان لوز القطن موسم 2020 .. صور

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ان لجنة المكافحة برئاسة المهندس فؤاد محمد، قامت بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة اليوم الرابع من الرشة الثالثة للقطن موسم ٢٠٢٠ لمكافحة ديدان اللوز، بحضور المهندس حسين القرملاوي والمهندس ربيع محفوظ والمهندس مصطفى محمد والمهندس طه داهش والمهندس فكري سلطان بإدارة المكافحة.





وذلك لمتابعة المساحات المتأخرة في الزراعة بالفحص الحشري للوز والفحص الظاهري بالمشاهدة تم الرش بالمبيد المستخدم اكسلنت ١.٩ ٪ بمعدل ٢٠٠ سم٣ للفدان













قامت اللجنه بالمرور على قرى مركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بناحية منشية بغداد حوض رزقة مساحة ١٥ فدانا ناحية السنباط حوض المطبش مساحة ٢٠ فدانا ناحية ابجيج حوض الحاكورة مساحة ٣٠ فدانا وناحية ابو السعود حوض كوم الملح مساحة ٣٠ فدانا

ناحية الصالحية حوض الدايرة الكبيرة مساحة ٢٥ فدانا بحضور المهندس عرابى محمد والمهندس ناصر ميلاد ومهندسين المكافحة بالإدارة





كما قامت اللجنة بالمرور على مركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة ناحية بني عتمان حوض الصابر و العصر القديم مساحة ٣٠ فدانا بحضور رئيس قسم المكافحه ومهندسي قسم المكافحة بالإدارة



