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محافظات

محافظ الفيوم: تحرير 138 محضرًا وإعدام 118 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن تحرير 138 محضرًا، وإعدام 118 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الحملات التفتيشية المكبرة التي شنتها مديريات الصحة والطب البيطري والتموين بالاشتراك مع مباحث التموين خلال أول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك، للمرور على نقاط الذبيح ومحال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم والمنشآت الغذائية والسياحية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، والتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والسلع الغذائية للاشتراطات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على 213 منشأة، تم أخذ منها 315 عينة من اللحوم ومصنعات اللحوم والأغذية المتنوعة والمطهية، وأرسلت جميعها للمعامل لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. 


وأضاف أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 42 محضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض الأماكن للاشتراطات الصحية، وتحرير 87 محضر جنحة صحية لعدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية، وتحرير 9 محاضر جنحة صحية لقيام بعض الباعة الجائلين ببيع مشروبات محظور تداولها فى الشارع، لافتًا إلى إعدام 118 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للتغير في خواصها الطبيعية من حيث الرائحة واللون.

وأكد المتحدث باسم محافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على كل المنشآت بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع أي مخالفة فورًا، لافتًا إلى أنه تم إتاحة الذبح داخل المجازر بالمجان والكشف على الأضحية حفاظًا على صحة المواطنين،مشيرًا إلى رصد كافة الحالات التى يتم ذبحها خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية.
محافظ الفيوم: تحرير 138 محضرًا وإعدام 118 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
محافظ الفيوم: تحرير 138 محضرًا وإعدام 118 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
محافظ الفيوم: تحرير 138 محضرًا وإعدام 118 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
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