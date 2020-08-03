افتتاح معرض شيخوخة بجاليرى لمسات.. الأربعاء

يُفتتح بجاليري لمسات ٬ في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل٬ المعرض الجماعي "شيخوخة.. معني القديم هو الذهب"، ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام حتى التاسع من الشهر الجاري.





وبحسب الجاليري عن المعرض فأعماله "تتناول كل ما هو قديم٬ حيث إن ما هو قديم لا يقل أهمية عن الذهب ولا ينبغي لنا أن نفكر أو نسمي أي شيء قديم كنفايات".





ووفقًا للجاليري أيضًا: "نحن بحاجة إلى تقدير الأشياء القديمة بقدر ما هي أساسيات تعلم أشياء جديدة المنحوتات والخزفيات القديمة التي تقف طويلًا، والأصدقاء القدامى، اللوحات القديمة، الصور الفوتوغرافيه القديمة، القطع الفنية اليدوية القديمة وكذلك إعادة التدوير للأشياء القديمة".



