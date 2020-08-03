AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مقدمة إلى فلسقة الرياضيات.. كتاب جديد عن دار آفاق

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
يصدر قريبًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع، كتاب "مقدمة إلى فلسقة الرياضيات"، للفيلسوف وعالم المنطق برتراند راسل، ترجمة أحمد سمير سعيد.

وجاء على غلاف الكتاب إن "هذا الكتاب هو موجز مشروع ضخم للغاية محاولة للكشف عن الأصول الأولى للرياضيات واشتقاقها من المنطق كتبه راسل وهو في السجن بسبب معارضته للحرب العالمية الأولى وقصد به التوجه للعامة لذا لم يلتزم فيه بالترتيب الأكاديمي، وغنما قصد إلى طرح أهم القضايا بأبسط الأشكال الممكنة وقصد من روائه إلى التعريف بالأمر وإلى جذب المزيد من المريدين الذين قد يكون هذا الكتاب بمثابة الفتح لهم، فيسعون نحو التبخر أكثر في علوم المنطق والرياضيات".

وقال سعيد: "استمتعت جدا بترجمة الكتاب، وتعبت فيها جد، لكنه كتاب الحقيقة مهم ومن يقراه لازم يشوف الرياضيات بشكل مختلف والأهم إنه على ثرائه بسيط وهو بالأساس مكتوب للعامة، ويلخص فيه راسل خلاصة منظورة للرياضيات وفلسفتها وخلاصة مشروعه في هذا الصدد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترجمة العربية لـ تأملات ديكارت تصدر قريبا عن دار مدارك

آفاق تصدر النسخة العربية من الجزء الرابع لـ يوميات الأديب الروسي ليف تولستوي

حكايات المماليك المصرية.. كتاب لـ هاني حمزة عن دار العين

"الشهاب الجعد سيرة كامل التلمساني".. كتاب جديد عن دار الثقافة

ترشيحاتنا

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

أخبار الفن .. حمو بيكا يتعرض لحادث .. في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته

ليس له علاقة بـ النهضة.. وزير الري السابق يكشف لـ صدى البلد أسباب انهيار سد السودان

بعد نبيل دونجا.. الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع نجم جديد من بيراميدز

حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. مستشار المفتي يوضح

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

رسميا.. جوجل تكشف عن Pixel 4a.. تعرف على المواصفات والسعر..صور

يقوي المناعة ويمنع الجلطات .. جمال شعبان ينصح بتناول نوعين من العصائر يوميا