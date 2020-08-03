مقدمة إلى فلسقة الرياضيات.. كتاب جديد عن دار آفاق

يصدر قريبًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع، كتاب "مقدمة إلى فلسقة الرياضيات"، للفيلسوف وعالم المنطق برتراند راسل، ترجمة أحمد سمير سعيد.





وجاء على غلاف الكتاب إن "هذا الكتاب هو موجز مشروع ضخم للغاية محاولة للكشف عن الأصول الأولى للرياضيات واشتقاقها من المنطق كتبه راسل وهو في السجن بسبب معارضته للحرب العالمية الأولى وقصد به التوجه للعامة لذا لم يلتزم فيه بالترتيب الأكاديمي، وغنما قصد إلى طرح أهم القضايا بأبسط الأشكال الممكنة وقصد من روائه إلى التعريف بالأمر وإلى جذب المزيد من المريدين الذين قد يكون هذا الكتاب بمثابة الفتح لهم، فيسعون نحو التبخر أكثر في علوم المنطق والرياضيات".





وقال سعيد: "استمتعت جدا بترجمة الكتاب، وتعبت فيها جد، لكنه كتاب الحقيقة مهم ومن يقراه لازم يشوف الرياضيات بشكل مختلف والأهم إنه على ثرائه بسيط وهو بالأساس مكتوب للعامة، ويلخص فيه راسل خلاصة منظورة للرياضيات وفلسفتها وخلاصة مشروعه في هذا الصدد".